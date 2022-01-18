Голикова заявила, что "Омикрон"-штамм коронавируса доминирует в Москве и Петербурге

В настоящее время доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса наблюдается в Москве и области, Санкт-Петербурге. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.
Она отметила, что в 67 субъектах России отмечается рост заболеваемости. При этом более 70% заболевших за последние шесть месяцев не выезжали за пределы РФ.
"Это свидетельствует уже о том, что "Омикрон" активно развивается внутри страны", – подчеркнула Голикова.
Ранее Голикова заявила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.
Она добавила, что на 18 января 60% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на штамм "Дельта", 40% – на "Омикрон" и некоторые другие варианты.
Тест-системы для выявления "Омикрона" подорожают до 30%
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