Голикова заявила, что "Омикрон"-штамм коронавируса доминирует в Москве и Петербурге

В настоящее время доминирование "Омикрон"-штамма коронавируса наблюдается в Москве и области, Санкт-Петербурге. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она отметила, что в 67 субъектах России отмечается рост заболеваемости. При этом более 70% заболевших за последние шесть месяцев не выезжали за пределы РФ.

"Это свидетельствует уже о том, что "Омикрон" активно развивается внутри страны", – подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова заявила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.

Она добавила, что на 18 января 60% случаев заболевания коронавирусом в России приходятся на штамм "Дельта", 40% – на "Омикрон" и некоторые другие варианты.

