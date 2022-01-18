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Общество

14:28

Мишустин поручил губернаторам увеличить объемы тестирования на COVID-19

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Михаил Мишустин поручил главам регионов принять меры по увеличению объемов тестирования на коронавирус. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, нужно обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения.

"Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю таких (регионов. – Прим. ред.) 32", – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что несоблюдение норматива наблюдается в Ставропольском крае, Хакасии, Тыве, Архангельской области и ряде других субъектов. Мишустин напомнил, что несоблюдение этого показателя может повлечь искажение реальной ситуации по количеству заболевших.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение локдауна из-за COVID-19 в масштабах всей страны. Песков подчеркнул, что от региона к региону ситуация с COVID-19 может меняться из-за распространения штамма "Омикрон".

В Кремле оценили вероятность введения локдауна в РФ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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