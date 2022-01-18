После победы над COVID-19 человечество войдет в эру пандемий – премьер Израиля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

После победы над COVID-19 человечество может войти в эру глобальных пандемий, считает премьер Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Беннет призвал создать структуру, которая занималась бы решением вопросов пандемий.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. За последние сутки в РФ от последствий COVID-19 умерли 688 человек, за весь период пандемии скончались 322 678. За минувшие 24 часа выздоровели 24 564 человека, за все время – 9 902 935.

На Москву пришлось 8 342 случая коронавируса, на Санкт-Петербург – 4 078, на Московскую область – 2 754, на Краснодарский край – 715, на Свердловскую область – 597, на Ростовскую область – 554, на Ставропольский край – 547, на Пермский край – 459, на Воронежскую область – 416, на Красноярский край – 385, на Самарскую область – 379.

