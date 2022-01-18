Садовничий спрогнозировал переход COVID-19 в легкую форму в начале 2023 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий предположил, что в начале 2023 года коронавирус перейдет в легкую форму. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы с академиком [Аскаром] Акаевым написали статью-прогноз как математики и предвидим всплески, мутации. <...> Наш прогноз – что ковид сойдет на допустимый уровень, либо будет протекать в очень легкой форме, либо будет незначительное количество заболевших", – заявил ученый.

По словам ректора МГУ, прогноз основывался на свойствах коронавируса приспосабливаться к окружающим условиям.

В России за последние сутки подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. Из них 5 037 были лишены клинических проявлений болезни. В Москве выявили 8 342 новых эпизода COVID-19.