Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эффективность вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "Омикрон" составляет 75%. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"В тотальной популяции эффективность вакцины "Спутник V" по отношению к "Омикрону" протективная, составляет 75%", – приводит его слова ТАСС.
При этом Гинцбург подчеркнул, что если пройти ревакцинацию "Спутником Лайт", то иммунная защита к новому варианту вируса увеличивается до 100%. Он также заметил, что в целом эффективность "Спутника V" при инфицировании "Омикроном" снижается в восемь раз, однако это по-прежнему высокий показатель – защитные свойства других препаратов падают в 21 раз.
Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий рассказал, что заболеваемость коронавирусом в России может достигнуть до 80–90 тысяч человек в сутки, если волна "Омикрон"-штамма будет распространяться такими же темпами, как и в других странах. По его словам, число переболевших новым штаммом COVID-19 россиян к весне может составить 1,5–2 миллиона.
Гинцбург сообщил о высокой эффективности "Спутника V" против "Омикрона"
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