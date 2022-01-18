Ученые считают COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые установили, что коронавирус вызывает большее количество повреждений головного мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследователи из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера обратили внимание, что у многих пациентов с коронавирусом на фоне заболевания развились деменции и снизились когнитивные функции. При этом до заражения COVID-19 у них не наблюдалось таких проблем.

По итогам проведенного сравнения их показателей с показателями людей, страдающих болезнью Альцгеймера, выяснилось, что коронавирус наносит головному мозгу больший урон. Также ученые установили, что в группу риска входят пациенты, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме.

Отмечается, что восстановление функций мозга после болезни возможно, однако занимает очень много времени.

Ранее заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Элен Мхитарян рассказала, что COVID-19 может стать пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у людей, имеющих предрасположенность к этой болезни.

