Ученые считают COVID-19 опаснее болезни Альцгеймера

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые установили, что коронавирус вызывает большее количество повреждений головного мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследователи из Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера обратили внимание, что у многих пациентов с коронавирусом на фоне заболевания развились деменции и снизились когнитивные функции. При этом до заражения COVID-19 у них не наблюдалось таких проблем.
По итогам проведенного сравнения их показателей с показателями людей, страдающих болезнью Альцгеймера, выяснилось, что коронавирус наносит головному мозгу больший урон. Также ученые установили, что в группу риска входят пациенты, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме.
Отмечается, что восстановление функций мозга после болезни возможно, однако занимает очень много времени.
Ранее заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений Элен Мхитарян рассказала, что COVID-19 может стать пусковым фактором для развития болезни Альцгеймера у людей, имеющих предрасположенность к этой болезни.
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