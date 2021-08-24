Американские медики научились выявлять болезнь Альцгеймера по глазам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Американские медики обнаружили способ, позволяющий определить ранние признаки болезни Альцгеймера при сканировании глаз, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статью в журнале Alzheimer's & Dementia.

Специалисты отмечают, что точные причины возникновения болезни Альцгеймера неизвестны до сих пор. Однако установлено, что ей сопутствует образование амилоидных отложений – белковых бляшек, накапливающихся между клетками мозга, которые могут привести к гибели нейронов.

Также амилоидные отложения могут появляться на сетчатке глаза. Группа ученых из Калифорнийского университета во главе с Дженнифер Нголаб провела сравнительное исследование, позволившее установить связь между наличием бляшек в глазу и мозге.

Для проведения исследования отобрали две группы добровольцев из четырех человек, мозг которых ранее сканировали с помощью позитронно-эмиссионного томографа.

У первой группы на томограмме было больше амилоидов, чем у второй, несмотря на то что симптомы Альцгеймера у них не проявлялись. В дальнейшем медики изучили сетчатку глаза добровольцев, предварительно принимавших пищевую добавку, усиливающую флуоресценцию бляшек в синем цвете. У людей из первой группы количество амилоидов было куда больше, чем у здоровых добровольцев.

"Эта находка обнадеживает, поскольку она позволит обнаруживать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях с помощью быстрого и дешевого осмотра глаз, без дорогостоящего сканирования мозга", – убеждены авторы исследования.

В дальнейшем ученые планируют провести исследование с более масштабной выборкой пациентов, чтобы проверить работоспособность метода.

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