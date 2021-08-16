Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи сервиса "СберЗдоровье" рассказали РИА Новости, как сохранить зрение при регулярном использовании гаджетов. Специалисты советуют делать перерывы через каждые 15–20 минут, использовать антибликовый экран и есть больше зелени.

"Активная работа за компьютером может сказываться не только на зрении, но и на общем самочувствии. Если много времени проводить за монитором, можно заработать компьютерный зрительный синдром – комплекс симптомов, возникающих из-за усталости глаз при работе с гаджетами. Например, становится сложнее перефокусировать взгляд, ощущаются сухость и сильное напряжение глаз, появляются "тяжелые веки" и частое моргание, начинает болеть голова", – заявляют врачи.

Специалисты советуют отдыхать от экрана через каждые 15–20 минут. Для этого рекомендуется в течение 20 секунд смотреть вдаль на расстояние больше 5–7 метров.

Одной из опасностей чрезмерного использования гаджетов является пересыхание роговицы. Предупредить его можно частым морганием или использованием увлажняющих капель.

Медики напоминают, что работать за монитором необходимо в правильном положении: экран должен быть на 15–20 градусов ниже уровня глаз. А оптимальное расстояние от глаз до монитора должно составлять 30 сантиметров.

Уменьшить нагрузку на глаза позволяют антибликовые экраны. При активном использовании гаджетов специалисты рекомендуют носить защитные очки: существуют очки с антибликовым покрытием и блокирующие HEV-излучение – синий свет, негативно воздействующий на роговицу глаза.

Поддержать зрение поможет и правильная диета. Врачи советуют есть больше зелени, ягод и овощей. Черника, морковь и смородина богаты витаминами А, Е, С. А шпинат, петрушка и тыква содержат лютеин – пигмент, блокирующий вредные ультрафиолетовые излучения.

"Регулярно посещайте офтальмолога. Врач поможет вовремя скорректировать зрение, а также даст рекомендации по его сохранению", – заключили специалисты.

Ранее врач-офтальмолог клиники "Спектр", кандидат медицинских наук Людмила Рыбинцева рассказала, почему у детей ухудшается зрение. Главными причинами специалист назвала гаджеты и наследственность.

