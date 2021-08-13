Врач рассказала, из-за чего у детей ухудшается зрение

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Врач-офтальмолог клиники "Спектр", кандидат медицинских наук Людмила Рыбинцева рассказала, почему у детей ухудшается зрение, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Если среди младших школьников близорукостью страдает до 8–10% учеников, к старшим классам их уже становится около 30%. Практически каждый третий выпускник покидает школу в очках или линзах", – рассказала специалист.

Одной из главных причин ухудшения зрения, по мнению эксперта, являются гаджеты. В них ребенок проводит почти все свободное время. Другая возможная причина – наследственность.

"Если в семье есть диагноз "близорукость", то, вероятнее всего, это перейдет и младшему поколению. К тому же зрительная нагрузка и на воспитанников детских садов, и в особенности на школьников, сильно возросла – даже малыши сейчас много смотрят в экран", – объяснила офтальмолог.

Она уточнила, что первый "скачок" ухудшения зрения у школьников происходит в 7–8 лет. Однако в 9 лет у детей может пойти стабилизация и улучшение. Второй период "скачка" приходится уже на 10–12 лет. На этом периоде зрение может упасть очень сильно и будет падать дальше на протяжении всего обучения и роста ребенка.

По словам специалиста Рыбинцевой, необходимо регулярно проверять зрение, соблюдать рекомендации лечащего врача, если они есть, не забывать о правильном освещении и физической активности во время периода обучения.

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