Офтальмолог рассказала, как лечить "синдром ленивого глаза" у детей

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Офтальмолог Ксения Чиненова рассказала, как правильно лечить амблиопию, более известную как "синдром ленивого глаза". Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Уточняется, что амблиопия представляет собой снижение основной зрительной функции – центрального зрения. Для лечения данной патологии необходимо использовать плеоптику, сказала специалист.

Ранее единственным способом лечения амблиопии считалось выключение хорошо видящего глаза из процесса зрения. Заклейка хорошо видящего глаза должна способствовать тому, чтобы ведущим стал амблиопичный глаз.

"Но при таком лечении амблиопии возникают косметологические, психологические и другие проблемы, особенно у людей раннего возраста. Особенно при тяжелой амблиопии, у имеющих расстройство зрительной фиксации аблиопичного глаза. Ребенок нередко сопротивляется проведению прямой аклюзии и осуществить ее бывает очень нелегко", – прокомментировала Чиненова.

В этом случае она рекомендовала включать хорошо видящий глаз у ребенка на несколько часов в сутки, постепенно увеличивая это время. Также можно постепенно менять более прозрачные заклейки на менее. Кроме того, важно ведущий глаз прикрывать и с боков.

"Нужно помнить, что длительная аклюзия лучше видящего глаза может нарушать развитие бинокулярного зрения, что впоследствии помогает формировать стереоскопическое – объемное – зрение. Поэтому необходимо пользоваться тактикой постепенного перехода к другим этапам и методам лечения. Таким как пенализация, или другие плеоптические методы", – добавила врач.

В частности, можно использовать аппаратное лечение, которое стимулирует сетчатку и кору головного мозга. Кроме того, при комплексном лечении детей необходимо обеспечивать им соответствующий жизненный режим.

Ранее офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук рассказал, что покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. При этом врач отметил, что многие пациенты ошибочно связывают покраснение глаз с аллергией даже в тех случаях, когда дело вовсе не в ней.