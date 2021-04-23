Врач назвал покраснение глаз симптомом опасного заболевания

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Офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук рассказал, что покраснение глаз может быть симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции, а также синдрома сухого глаза. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом врач отметил, что многие пациенты ошибочно связывают покраснение глаз с аллергией даже в тех случаях, когда дело вовсе не в ней.

"Даже если все банально и пациент знает, что у него регулярно в это время возникает аллергия, он все равно должен дойти до офтальмолога, исключить все остальные компоненты, типа бактериального, аденовирусного и так далее", – сказал Майчук.

Он также уточнил, что воспаление и покраснение глаз может вызвать неправильное использование глазных капель или несоблюдение рекомендаций по ношению линз.

Ранее врач назвал способы защиты от сезонной аллергии. Всплеск аллергических реакций в апреле обусловлен началом пыления деревьев. У многих людей проявляются симптомы аллергии на пыльцу.

При длительном проявлении симптомов аллергии стоит обратиться за помощью к врачу. До этого разрешается принять антигистаминный препарат второго поколения в подходящей по возрасту дозировке. После все равно необходимо показаться специалисту.