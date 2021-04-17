Врач назвал способы защиты от сезонной аллергии

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Названы способы защиты от сезонной аллергии. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный в эфире радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что всплеск аллергических реакций в апреле обусловлен началом пыления деревьев. У многих людей проявляются симптомы аллергии на пыльцу.

"К ним (симптомам. – Прим. ред.) относится обильный насморк, выраженный зуд в области носа и глаз, а также начинается чихание и слезотечение", – перечислил Бессмертный.

Врач отметил, что при аллергии указанные симптомы беспокоят человека на протяжении долгого периода времени. В этом случае стоит обратиться за помощью к врачу. До этого разрешается принять антигистаминный препарат второго поколения в подходящей по возрасту дозировке. После все равно необходимо показаться специалисту, подчеркнул Бессмертный.

Он также назвал другие способы защиты от сезонной аллергии. В частности, стоит промыть лицо и нос.

"Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение. Для этого надо закрыть окна и регулярно проводить влажную уборку", – отметил эксперт.

Он также порекомендовал на улице избегать деревьев.

Ранее аллергиков предупредили о пыльцевом дожде в Москве. Сообщалось, что ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления.

До этого в Роспотребнадзоре дали рекомендации страдающим сезонной аллергией. Специалисты рекомендовали принимать душ, полоскать рот, промывать глаза и нос после каждого пребывания на улице.