Врач рассказала, как защитить ребенка от обострения аллергии

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Главный врач детской поликлиники № 7 Елена Кац рассказала, как защитить ребенка от обострения аллергии.
По словам специалиста, нередко родители замечают, что дети с гиперчувствительностью начинают страдать от аллергии до начала цветения.
"В таких случаях, вероятнее всего, аллергеном является что-то другое, помимо пыльцы тех или иных растений. Начало весны в климатическом, а не календарном смысле – это частая смена погоды, гиповитаминоз, накопившийся недостаток солнечного света. Это серьезный стресс для организма даже взрослого человека, не говоря уже о ребенке", – рассказала врач в беседе с Москвой 24.
Она добавила, что в марте в воздухе может присутствовать такой раздражитель, как пыль. Чтобы защитить ребенка от неприятных последствий, необходимо обратиться к врачу.
"Дело в том, что отдельные симптомы – зуд кожи, непроходящий насморк, жжение в глазах и другие – могут свидетельствовать и о других заболеваниях. Точную причину могут установить только специалисты, проведя аллергопробы или изучив анализ крови на наличие антител к аллергенам", – рассказала Кац.
Эксперт уточнила, что аллергия не является просто сезонным насморком. Это довольно серьезное нарушение в иммунном механизме, которое может прогрессировать при отсутствии лечения.
Врач рекомендовала максимально уменьшить контакт с фактором, который вызывает аллергию. Например, стоит гулять на улице после дождя, когда пыли будет меньше. В доме следует как можно чаще проводить влажную уборку, а также отказаться от ковров, ковролина, массивных штор. Кроме того, необходимо внимательно относиться к одежде ребенка. После прогулок ее рекомендуется стирать или тщательно протирать чистой влажной губкой.
Если причиной аллергии являются пылевые клещи, которые любят размножаться в перьевых подушках, их стоит заменить на подушки с синтетическим гипоаллергенным наполнителем. Помимо этого, нужно исключить из рациона продукты с известным аллергенным действием, такие как орехи, шоколад, цитрусовые и другие.
Ранее россиянам рассказали об опасности домашней пыли из-за пылевых клещей. По словам аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.
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