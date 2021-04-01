Россиянам рассказали об опасности домашней пыли

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Домашняя пыль опасна из-за аллергена – пылевых клещей. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева в разговоре с телеканалом "Звезда".

По словам специалиста, о наличии аллергии на этот компонент может указывать зуд в носу, чихание, заложенность и выделения из носа, а также сухой кашель. Игнорировать такие проявления не стоит, ведь это может привести к воспалительному процессу и хроническому течению.

Кроме того, врач добавила, что в домашней пыли могут содержаться вещества из внешней среды. Они могут попасть туда при открытых окнах. Для профилактики аллергии на пыль эксперт рекомендовала делать влажную уборку минимум два раза в неделю.

Ранее ученые из Японии установили связь между сильными аллергическими реакциями и гормоном стресса. По словам одного из главных авторов исследования профессора Мики Яманаки-Такаичи, пациенты часто жалуются на усугубление аллергии во время стресса. Именно это побудило ее провести эксперимент, уточнила специалист.