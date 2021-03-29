Исследователи обнаружили связь между аллергией и стрессом

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Ученые из Японии установили связь между сильными аллергическими реакциями и гормоном стресса. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам одного из главных авторов исследования профессора Мика Яманака-Такаичи, пациенты часто жалуются на усугубление аллергии во время стресса. Именно это побудило ее провести эксперимент, уточнила специалист.

Ученые добавили CRH к органной культуре носовой полости, в результате чего обнаружили, что тучные клетки, которые участвуют в развитии аллергической и анафилактической реакций, значительно выросли. Более того, аналогичная реакция произошла в слизистой оболочке носа, заключили исследователи.

Ранее доктор медицинских наук Роман Бузунов рассказал, что человеку нельзя лежать в постели, если он не может заснуть в течение 15 минут.

По словам специалиста, таким образом у людей, страдающих бессонницей, может сформироваться рефлекс боязни не заснуть.