Ученые выяснили, что психопатические черты помогают пережить пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые из Италии исследовали влияние психопатических черт личности на благополучие человека в период пандемии, сообщает газета "Известия".
Специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце убеждены, что люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств.
Для того чтобы узнать, как психопатия связана с благополучием на карантине, ученые провели опрос. Во время локдауна в Италии люди заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере, а также для выяснения их восприятия риска заражения. После этого ученые проанализировали уровень благополучия этих респондентов в заточении.
Окончательная выборка состояла из 619 взрослых, средний возраст участника опроса составил 31,3 года. Оказалось, что во время изоляции более низкий уровень стресса испытывали люди с "темными" чертами характера. При этом респонденты с неустойчивой психикой и перепадами настроения пережили локдаун тяжелее.
Доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова рассказала, что перечисленные негативные черты характера, а также низкая эмпатия помогают присвоить необходимые в кризис ресурсы себе, а не делиться с другими. Она подчеркнула, что эти качества могут оказываться выгодными в кризисных ситуациях.
Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин предположил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в середине текущего года. Специалист пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету.
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