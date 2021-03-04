Ученые выяснили, что психопатические черты помогают пережить пандемию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Италии исследовали влияние психопатических черт личности на благополучие человека в период пандемии, сообщает газета "Известия".

Специалисты секции психологии департамента медицинских наук Университета Фиренце убеждены, что люди, которым свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств.

Для того чтобы узнать, как психопатия связана с благополучием на карантине, ученые провели опрос. Во время локдауна в Италии люди заполнили анкету для измерения психопатических черт в характере, а также для выяснения их восприятия риска заражения. После этого ученые проанализировали уровень благополучия этих респондентов в заточении.

Окончательная выборка состояла из 619 взрослых, средний возраст участника опроса составил 31,3 года. Оказалось, что во время изоляции более низкий уровень стресса испытывали люди с "темными" чертами характера. При этом респонденты с неустойчивой психикой и перепадами настроения пережили локдаун тяжелее.

Доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова рассказала, что перечисленные негативные черты характера, а также низкая эмпатия помогают присвоить необходимые в кризис ресурсы себе, а не делиться с другими. Она подчеркнула, что эти качества могут оказываться выгодными в кризисных ситуациях.

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