Эксперт Минздрава обозначил сроки окончания пандемии коронавируса в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может завершиться в середине текущего года. Такое мнение озвучил главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.
"Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", – заявил эксперт в эфире телеканала Москва 24.
Малявин пояснил, что к этому времени общество в России получит коллективный иммунитет к инфекции благодаря вакцинации. Кроме того, окончанию пандемии будет способствовать большое количество переболевших COVID-19.
В своем выступлении специалист отметил, что создания противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время не случится. Малявин объяснил, что для появления таких лекарств требуется большое количество времени.
"Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", – спрогнозировал эксперт.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что пандемия коронавируса в Москве закончится к лету. Он пояснил, что Москва является первым регионом, включившимся в эпидемический процесс.
В России за последние сутки подтвердили 10 565 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 4 268 215 случаев COVID-19.
В Москве за сутки зафиксировали 1 277 новых случаев COVID-19
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