Закупки вакцин от COVID-19 развитыми странами превысили численность их населения

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Развитые страны закупают вакцин от COVID-19 больше, чем им необходимо: объем поставляемых им препаратов превышает общую численность их населения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

В докладе приводятся данные анализа текущих контрактов по поставкам препаратов, из которых следует, что США, Канада, Великобритания, Австралия, Япония и страны Евросоюза на данный момент обеспечили себе уже более трех миллиардов доз вакцин от коронавируса. Эта цифра более чем на миллиард превышает количество доз, которое необходимо для вакцинации всего населения этих стран.

ONE Campaign призывает США и Великобританию поделиться излишками вакцины для успешной борьбы с коронавирусом по всему миру, поскольку иначе миллиарды людей останутся без защиты от инфекции и пандемия продлится.

Ранее генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время вакцины от коронавируса распределяются в мире несправедливо и неравномерно. По его мнению, это может вызвать серьезные трудности в борьбе с пандемией. Гутерриш отметил, что вирус "будет мутировать снова и снова", если ему позволят распространяться в развивающихся странах.