Британцев планируют намеренно заражать коронавирусом – СМИ

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В Великобритании планируют намерено заразить десятки здоровых добровольцев SARS-CoV-2 для изучения механизма его воздействия на организм. Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняется, проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта.

В материале говорится, что для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

В первом направлении планируют выяснить, какое минимальное количество вируса нужно, чтобы вызвать иммунный ответ. Предполагается, что это поможет определить факторы, которые влияют на условия передачи вируса.

Второе направление предполагает вакцинацию добровольцев препаратами, доказавшими свою эффективность. Затем их намеренно заразят коронавирусом. Специалисты отмечают, что это поможет определить иммунный ответ, необходимый для защиты от повторного заражения, говорится в материале.

ВОЗ отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин понадобится меньше участников.

Ранее в Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.

Премьер-министр страны Борис Джонсон отмечал, что сроки окончания локдауна будут зависеть от динамики заражения.

В Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

