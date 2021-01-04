Врачи рассказали о частой замене маски зимой из-за эффекта "парника"

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Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей.

Об этом РИА Новости рассказал врач клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николай Арсентьев.

Он пояснил, что при ношении маски в мороз происходит эффект "парника", появляется конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха.

Арсентьев советовал перед использованием маски нанести легкий крем, который подходит под тип кожи человека.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски.

"Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает", – подчеркнула специалист.

Ранее специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, что для лучшей защиты от коронавируса под зимние перчатки из шерсти или трикотажа следует надевать латексные.