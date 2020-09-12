Переболевшие COVID-19 могут страдать от нарушений сна

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Ученые из Парижского университета выяснили, что у люди, переболевших коронавирусом, страдают от нарушений сна.

Как говорится в статье на портале Science Direct, специалисты установили долгосрочные последствия инфекции.

Оказалось, что даже через 110 дней после выздоровления у многих пациентов наблюдается повышенная утомляемость, потеря памяти, рассеянность внимания и нарушения сна.

Кроме того, участника исследования жаловались на одышку и выпадение волос. По мнению специалистов, это подчеркивает важность долгосрочного наблюдения за людьми с COVID-19.

Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов ранее рассказал о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после коронавируса.