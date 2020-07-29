Уролог рассказал о последствиях коронавируса для мужчин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Сергей Боголюбов рассказал РИА Новости о рисках нарушения сексуальной функции у мужчин после COVID-19. В частности, он указал на возможное снижение сексуального влечения.
"Известно, что у пациентов с хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ) имеются нарушения эрекции, причем они связанны именно с гипоксией и снижением функционального объема легких", – сказал уролог-андролог.
При этом специалист подчеркнул, что попадание коронавируса в яичко мужчины возможно только через кровь, а такое может произойти лишь при выраженном поражении ткани легких, то есть при тяжелом течении заболевания.
Он добавил, что согласно исследованиям ученых, были случаи, когда вирус определялся у больных и выздоравливающих после COVID-19, однако данных, как долго вирус может сохраняться в эякуляте после выздоровления, на сегодняшний день нет.
Чтобы понять, наблюдается ли у мужчины нарушение фертильной функции, необходимо пройти обследование. Так, о необходимости посещения врача могут говорить уменьшение объема эякулята и снижение уровня тестостерона в крови.
Ранее главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь заявил, что коронавирус передается половым путем, однако такой способ заражения не является основным. По его словам, если начинается сближение, то неизбежным оказывается воздушно-капельная способ.
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