Врачи рассказали, как повысить потенцию при малоподвижном образе жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эндокринолог-уролог Евгений Греков рассказал Москве 24 о том, как повысить потенцию при малоподвижном образе жизни в период пандемии коронавируса.

Специалист рекомендует употреблять в пищу сало и другие насыщенные белком продукты. "Сало является источником глутатионпероксидаза, это антиоксидант. Жирная и богатая белком пища повышает защитные силы организма. Чем больше в еде холестерина, тем выше иммунитет и активность сперматозоидов", – пояснил специалист.

Греков рассказал, что холестерин является строительным материалом для тестостерона и эстрогенов. "Он повышается там, где мало синтезируется этих половых гормонов. Причины нарушения снижения выработки тестостерона и эстрогенов могут быть разные: ожирение на фоне снижения подвижности, гормональные, метаболические расстройства либо нутритивный дефицит железа, цинка и меди", – рассказал Греков.

По мнению специалиста, для повышения сексуальной активности как у мужчин, так и у женщин хорошо подойдет сало с чесноком, квашеная капуста с луком, рыба, креветки и зелень, в особенности петрушка.

В свою очередь, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рекомендует аккуратно подходить к употреблению жирных продуктов. "В период малоподвижного образа жизни очень просто перейти нормы по калориям и съедать больше, чем это на самом деле требуется организму. Поэтому если есть продукты, которые содержат насыщенные жиры, в том числе сало, то очень ограниченно, порядка 20-30 граммов за весь день", – подчеркнула Круглова.

В качестве альтернативы врач-диетолог рекомендует употреблять растительные источники жира, которые также положительно повлияют на потенцию, но не будут слишком тяжелыми при нахождении в режиме самоизоляции.

"Жиры действительно необходимы для синтеза половых гормонов. В сале также содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, но я бы сделала акцент на растительных жирах в рационе, например растительных нерафинированных маслах, нежареных орехах и семечках", – отметила Круглова.

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