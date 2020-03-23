Ветеринары рекомендовали стерилизовать кошек и изолировать на время половой активности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Котов и кошек рекомендовали кастрировать или стерилизовать во избежание проблем в период половой активности питомцев. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Кастрация и стерилизация – наиболее часто проводимая в ветеринарных клиниках хирургическая операция, которая позволяет избавить владельца животного от многих проблем", – объяснили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

С наступлением весны у питомцев наблюдается повышенное половое влечение, что выражается в частом и протяжном мяуканье животного и "метке" территории. При этом препараты, которыми некоторые предпочитают купировать половую активность животных, могут оказать серьезное влияние на здоровье.

"Непродолжительное применение гормонов оправдано лишь в случаях, когда необходимо задержать течку, например, перед поездкой на выставку или запланированной вязкой и только для совершенно здорового молодого животного", – объяснили специалисты.

В комитете ветеринарии Москвы также напомнили, что следует внимательнее организовывать проветривание помещений в весенний период. Кошек не следует оставлять без присмотра.

Ранее сообщалось, что более 1800 москвичей записали своих питомцев на прививку от бешенства. В голосовании, после которого открывался доступ к анкете, приняло участие свыше 154 тысяч человек.

