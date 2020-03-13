Названы самые опасные заболевания, которые собаки передают людям

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Бешенство и токсоплозмоз являются самыми опасными заболеваниями, которыми человек может заразиться от собак, сообщил ветеринарный врач-консультант Российской кинологической федерации Илья Вилковыский.

Он пояснил, что от бешенства умирают и животные, и люди, а токсоплозмоз особенно опасен для женщин.

"Спорный вопрос по поводу лептоспироза, бруцеллеза, аспергиллеза – эти заболевания считаются зооантропонозами (группа инфекционных и инвазионных болезней, общих для животных и человека). Спорно потому, что есть несколько штаммов болезни, и одним болеют только собаки, а другим – только люди. Еще есть масса заболеваний, которые опасны для щенков и котят до шести месяцев, такие как чума, парвовирус, панлейкопения кошки и так далее – летальность при таких заболеваниях у животных очень высокая", – приводит слова Вилковыского Агентство "Москва".

Специалист подчеркнул, что прививки помогут обезопасить животных от этих заболеваний.

Также Вилковыский оценил опасность заражения короновирусом от собаки к человеку и наоборот. По его словам, пока нет подтверждений тому, что это возможно.

Ветеринар уточнил, что пока нет подтверждения передачи нового коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке.

"Можно ли заразиться этим вирусом от собаки – неизвестно, поскольку на данном этапе в целом информации о заболевании не так много", – сказал ветеринар.

Ранее стало известно, что в столице домашние животные чаще всего страдают от дерматита, ожирения, мочекаменной болезни, также питомцы заражаются кальцивирозом, панлейкопенией, микоплазмозом. Отмечается, что каждый год на прием к специалистам попадает около 550 тысяч домашних животных. Зачастую, как сообщили в комитете ветеринарии, питомцы заболевают от неправильного питания и содержания. Ветеринары подчеркивают, что, если у животного отсутствует аппетит, угнетенное состояние, изменение в поведении, необходимо обратиться к специалисту.