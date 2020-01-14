Минтранс не стал упрощать правила авиаперевозки питомцев

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Минтранс РФ не стал менять нормы перевозки животных в самолетах, сообщает газета "Известия".
Предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые требования по габаритам в министерстве не одобрили, посчитав это нецелесообразным. Путешественники должны будут смотреть правила конкретной авиакомпании во избежание проблем.
ООП также выступало за установку единых габаритов ручной клади для всех авиакомпаний или сохранение прежней системы, но с разрешением превышать нормы авиакомпаний на 5 сантиметров (либо по длине, либо по ширине, либо по высоте). Вес при этом хотели оставить прежний – 5 килограммов.
Минтранс объяснил, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют бесплатно перевозить в салоне самолета ручную кладь. Нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета.
В салон можно также брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что вес животного не включается в норму бесплатного багажа.
Об изменениях начали говорить после ноябрьского инцидента, когда сотрудница Шереметьево не пропустила кота в салон самолета из-за веса. Вместе с переноской он весил 10 килограммов, тогда как по правилам перевозчика можно провозить животных весом не более восьми. Хозяину пришлось лететь другим рейсом.
Мужчина решил найти кота-дублера с меньшим весом. В ответ "Аэрофлот" исключил из своей программы лояльности пассажира за обман.
Требования к перевозке животных в салоне самолета авиакомпания поменяла в феврале прошлого года. Согласно нововведениям, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).
Минтранс отказался менять правила перевозки домашних животных в самолетах
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