Мужчину не пустили в самолет в Шереметьево из-за толстого кота

Фото: соцсети
В аэропорту Шереметьево мужчину не пустили в самолет из-за слишком толстого кота. Об этом герой истории Михаил Галин рассказал в Facebook.
Мужчина вместе с котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в столичном аэропорту. Он спокойно прошел пункты досмотра латвийского аэропорта. По его словам, питомца там никто не взвешивал.
При оформлении на рейс из Москвы сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" решила проверить весь багаж Михаила вместе с котом. Оказалось, что кот весит 10 килограммов. Согласно же правилам "Аэрофлота", в пассажирском салоне могут перевозиться животные/птицы, масса которых вместе с контейнером не превышает 8 килограммов.
Галину предложили сдать кота в багаж, однако мужчина отказался и вернул билет, поскольку не согласен был прощаться с котом на восемь часов. Мужчина признается, что сдаваться не собирался. Он купил себе билет на следующий день, а с помощью друзей нашел "кота-дублера", чтобы при оформлении взвесить его вместо Виктора.
Фото: соцсети
В итоге на регистрации в Шереметьево взвешивали кошку по кличке Фиби, которая вписалась в допустимые нормы. После регистрации Галин отдал кошку хозяевам и отправился домой с Виктором.
Компания "Аэрофлот" с 14 февраля изменила требования к перевозке животных в салоне самолета. Размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).
Это связано с тем, что контейнер или переноску такого размера можно разместить под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов. Если это невозможно, то на время движения воздушного судна контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который выдается бортпроводниками.
Вес животного вместе с контейнером не может превышать восьми килограммов. В ином случае питомца нужно перевозить в багажном отсеке. Оплата за перевозку животных производится по специальным багажным тарифам.
На сайте авиакомпании уточняется, что не принимаются к перевозке собак брахицефальных пород (бульдог, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон, бостон-терьер, бордосский дог, японский хин), грызунов (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик), пресмыкающихся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка), членистоногих (насекомые, паукообразные, ракообразные), животных и птиц, которые не являются комнатными.
Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.
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