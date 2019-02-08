"Аэрофлот" изменит правила перевозки животных

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Компания "Аэрофлот" изменила требования к перевозке животных в салоне самолета. Новые правила вступят в силу с 14 февраля.

На сайте перевозчика уточняется, что размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров). Размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 см (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).

Это связано с тем, что контейнер или переноска такого размера можно разместить под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов. Если это невозможно, то на время движения воздушного судна контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который выдается бортпроводниками.

Вес животного вместе с контейнером не может превышать восьми килограммов. В ином случае питомца нужно перевозить в багажном отсеке.

Оплата за перевозку животных производится по специальным багажным тарифам.

На сайте авиакомпании уточняется, что не принимаются к перевозке собак брахицефальных пород (бульдог, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон, бостон-терьер, бордосский дог, японский хин), грызунов (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик), пресмыкающихся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка), членистоногих (насекомые, паукообразные, ракообразные); животных и птиц, которые не является комнатными.

Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.