Эксперт оценил единые нормы перевозки животных

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Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников прокомментировал Москве 24 инициативу общероссийского объединения пассажиров (ООП) ввести единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. По его словам, это вполне разумное предложение, но есть свои нюансы.



"Логика в этом есть. Если речь идет о весе перевозимого объекта, это влияет еще и на данные, которые помогают летчику рассчитывать взлет и посадку, потому что расположение груза в салоне транспортного средства, рассадка пассажиров и их средний вес учитываются при взлете и посадке", – сказал специалист.





Юрий Свешников президент Московского транспортного союза Поэтому если мы доплачиваем за вес ручной клади, то в этом есть логика. Неважно, что представляют из себя эти килограммы, – это ваша сумка или животное.

Свешников добавил, что каждая транспортная компания сама устанавливает нормы провоза багажа. И следует понимать, из каких соображений нужно доплачивать за лишний вес. "Либо это лишняя нагрузка на самолет, и самолет тратит больше топлива на перевоз количества людей с определенным грузом, либо это просто какая-то непонятная экономическая политика компании", – считает он.

Эксперт подчеркнул, что пока сложно сказать, нужно ли вводить это на федеральном уровне, ведь у каждой компании существуют свои требования к провозке животных.





Юрий Свешников президент Московского транспортного союза У каждой компании свои нормы провоза багажа, поэтому возникает вопрос, нужно ли это делать на федеральном уровне? А как же тогда конкуренция – может, какая-то компания захочет на конкурентном рынке вырваться вперед и решить, что она будет бесплатно возить животных разного веса, и тогда к ней увеличится пассажиропоток. Поэтому стоит ли это выносить на федеральный уровень, это вопрос.

Ранее стало известно, что общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ввести единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

Как отмечает издание, ООП предлагает внести изменения в пункт 143 главы 11 Федеральных авиационных правил "Особенности перевозки некоторых категорий багажа" и разрешить провозить питомцев в переносном контейнере, габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 сантиметров, а общий вес – 8 килограммов.

При этом, как отмечает газета, перевозчикам предлагается разрешить увеличивать эту норму, что может стать для них "дополнительным конкурентным преимуществом". Предлагается разрешить доплачивать за перевес, если он составляет не больше 2 килограммов.

Глава ООП Илья Зотов подчеркнул в письме, что правила перевозки животных, которые действуют сейчас, устанавливают только общие требования и предписывают иметь необходимые документы на животных, а также требования к переносному контейнеру, а его габариты и вес авиакомпании устанавливают сами.

Как отметил Зотов, единые нормы избавят пассажиров от необходимости изучать требования каждой авиакомпании отдельно. Он выразил мнение, что это предотвратит ситуации, подобные той, что произошла на одном из рейсов "Аэрофлота".

О либерализации правил перевозки животных в самолетах заговорили после истории о том, как хозяин слишком тяжелого кота нарушил правила "Аэрофлота" и взял питомца с собой в салон.

В аэропорту Шереметьево кота Виктора отказались пускать в самолет и потребовали сдать в багаж. Дело в том, что он весит около десяти килограммов, а по правилам авиакомпании провозить в ручной клади можно животных до восьми килограммов. Хозяин не захотел сдавать кота в багаж и обманул авиакомпанию: на взвешивании он подменил кота, получил посадочный талон, а потом пронес в самолет своего Виктора.

"Аэрофлот" в итоге лишил пассажира четырехсот тысяч миль, накопленных по программе лояльности. После этого на защиту кота бросились пользователи соцсетей. Подключились и многие компании. Один из дизайнеров предложил даже ребрендинг перевозчика – заменить окрыленный серп и молот изображением кота.

В Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота – не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!".