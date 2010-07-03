Хозяину толстого кота посоветовали купить питомцу беговое колесо или дорожку

Фото: соцсети

Михаилу Галину, который пронес на борт самолета "Аэрофлота" слишком большого кота, посоветовали купить своему питомцу специальные беговые колеса, или попробовать использовать беговые дорожки. Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

"Если животное просто раскормлено, то ему нужно подбирать правильное питание, не давать слишком много еды. Плюс если вы кормите его профессиональными сухими кормами, то там всегда написаны рекомендации. И, конечно, желательно, чтобы животное двигалось – нужно играть с ним, покупать ему игрушки, кидать шарики", – приводит слова Шевченко Агентство "Москва".

По ее словам, самое главное в процессе похудения – это питание.

"Животное должно питаться два раза в день – утром и вечером, хорошая вода, бутилированная, должна быть всегда. Если животное раскормленное, то, скорее всего, у него есть проблемы со здоровьем. Прежде всего нужно обратиться к ветеринару, который сделает необходимые анализы", – пояснила эксперт.

Ранее Галин сообщил, что постарается снизить вес своего питомца до нормы перед следующим перелетом. Также он отметил, что считает санкции авиакомпании справедливыми и не имеет к ним претензий.

История получила огласку 6 ноября, когда хозяин кота подробно рассказал на своей странице Facebook, как перевез своего питомца в самолете в нарушение правил.

Мужчина летел из Риги во Владивосток транзитом через Москву. До столицы он добрался без проблем. В Шереметьево он попытался сделать пересадку, но сотрудница аэропорта не пропустила кота в салон самолета из-за веса. Согласно правилам, животное в переноске нужно было сдать в багаж.

Чтобы не держать любимца несколько часов в замкнутом пространстве, мужчина пошел на хитрость. Галин через соцсети отыскал животное, похожее на Виктора, – "миниатюрную кошечку Фиби". На этот раз кошка успешно прошла проверку, а мужчине выдали посадочный талон, он поменял животных и улетел во Владивосток. Уже после полета мужчина признал, что нарушил правила.

Владельца толстого кота лишили бонусных миль за 14 лет

"Аэрофлот" провел проверку и аннулировал бонусные мили пассажира. Представители авиакомпании объяснили, что факты нарушения правил доказывают результаты служебного расследования. На премиальном счету мужчины было 370 тысяч миль, которые он копил больше десяти лет. На них можно было бы два раза бесплатно слетать из Москвы в Сидней и обратно, причем бизнес-классом.

Сейчас в Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота – не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!".