"Аэрофлот" исключил из бонусной программы пассажира, который обманом провез толстого кота

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Авиакомпания "Аэрофлот" исключила из своей программы лояльности пассажира, который обманом провез толстого кота на борту самолета Москва – Владивосток.

"Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений. Если вес животного превышает восемь килограммов вместе с переноской, то в этом случае животное перевозится в багажном отсеке. Пассажир во время регистрации заменил кота на другое подобное животное, но весом семь килограммов. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения", – сообщили сайту Москва 24 в пресс-службе авиаперевозчика.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что придерживаются строгой дисциплины на всех этапах полета.

"Принято решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт", – резюмировали в компании.

Историю своего путешествия с упитанным питомцем рассказал Михаил Галин. На своей странице в Facebook он описал, как тяжело его кот Виктор перенес перелет в Россию. На взлете и посадке хозяину пришлось закрывать коту уши, вытирать слюни и успокаивать. Но впереди было еще восемь часов полета.

На ветеринарном контроле в столичном аэропорту в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Но при оформлении на рейс из Москвы сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" решила взвесить весь багаж Михаила, включая кота. Оказалось, что полосатый вместе с переноской весит десять килограммов.

Мужчина попытался убедить сотрудницу аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток. Она в свою очередь объяснила, что не может "брать на себя ответственность за два лишних килограмма".

Далее мужчина придумал оригинальный план: найти кота-дублера с меньшим весом. С поисками ему активно помогали друзья из Москвы и Риги. Общими силами им удалось подобрать двойника.

Новые правила по перевозке животных в самолетах "Аэрофлота" вступили в силу в начале 2019 года. Размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров).

Это связано с тем, что контейнер или переноска такого размера можно разместить под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов. Если это невозможно, то на время движения воздушного судна контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который выдается бортпроводниками. Вес животного вместе с контейнером не может превышать восьми килограммов. В ином случае питомца нужно перевозить в багажном отсеке.

