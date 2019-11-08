Хозяин не допущенного на борт толстого кота признал, что нарушил правила

В столичном аэропорту Шереметьево мужчину не пустили на борт с котом из-за того, что его любимец был слишком тяжелый. Усатый вместе с переноской весил 10 килограммов, тогда как по правилам перевозчика в салоне можно провозить животных весом не более восьми. В итоге заботливому хозяину пришлось лететь другим самолетом и немного схитрить, чтобы не сдавать пушистого друга в багажный отсек. Рассказываем, сколько котов нужно, чтобы провезти одного с широкой костью и разбираемся, следует ли менять правила перелета для пассажиров с живым грузом.

Не пустили из-за лишних килограммов

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Упитанное животное, которое не пустили в салон самолета, зовут Виктор. Он со своим хозяином Михаилом Галиным возвращался домой из Риги во Владивосток с пересадкой в столице. Кот спокойно прошел пункты досмотра в Латвии. По словам хозяина, питомца там никто не взвешивал. Однако дорога до Москвы далась усатому непросто.

"На взлете и посадке Виктору было плохо от перепада давления, и я весь полет закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске", – рассказал Галин.

На ветеринарном контроле в столичном аэропорту в паспорте животного поставили штамп, после чего мужчина отправился на стойку регистрации. Но при оформлении на рейс из Москвы сотрудница авиакомпании "Аэрофлот" решила взвесить весь багаж Михаила, включая кота. Оказалось, что полосатый вместе с переноской весит 10 килограммов, из-за чего, согласно правилам перевозчика, его следовало транспортировать только в багажном отделении.

Галин попытался убедить сотрудницу аэропорта, что кот не доберется живым во Владивосток. Она в свою очередь объяснила, что не может "брать на себя ответственность за два лишних килограмма" Виктора и не стала нарушать инструкции. По словам мужчины, у его любимца все документы, прививки и справки были в порядке. Также хозяин предварительно делал запрос в авиакомпанию, чтобы получить разрешение на перевозку питомца.

"Коту было так плохо на рейсе Рига – Москва, который длился один час, что я просто не имел права сдать его в багаж на 8-часовой перелет", – пояснил Михаил Москве 24.

По этой причине мужчина принял решение сняться с рейса. А чтобы довезти любимца до дома в салоне самолета, придумал оригинальный план: найти кота-дублера с меньшим весом. С поисками ему активно помогали друзья из Москвы и Риги. В конце концов общими силами им удалось подобрать двойника.

"Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета", – добавил Галин.

Мужчина признает, что ему пришлось обойти правила, однако подчеркивает: по-другому сделать не мог.





Михаил Галин хозяин кота Я нарушил правила и не снимаю с себя вины, но не мог поступить иначе. Претензий от компании не было. У меня к перевозчику претензий тоже нет, потому что они действовали согласно инструкции.

В свою очередь, в "Аэрофлоте" пояснили, что сотрудники аэропорта поступили правильно, не пустив кота на борт, так как в салоне "запрещено перевозить животных, вес которых превышает восемь килограммов".

"Если животное превышает допустимые нормы, то его отправляют в багаж. Более того, каждый пассажир обязан предварительно согласовывать перевозку животного в багаже. Авиакомпания, в свою очередь, подтверждает, что техническая возможность перевоза животного есть и для него будут созданы такие же условия, как и в салоне самолета", – добавили в пресс-службе перевозчика.



Согласно новым правилам перевозки животных "Аэрофлота", сумки-переноски по сумме трех измерений не должны превышать 126 сантиметров, размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше чем 44х30х26 сантиметров. При этом питомцы должны иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов.

Перед тем как покупать билет, необходимо отправить в авиакомпанию запрос на перевозку животного, которую перевозчик должен согласовать. При регистрации на рейс у любимца должен быть ветеринарный паспорт для подтверждения того, что питомец здоров, вакцинирован и имеет право на перемещение. Также животное должно быть чистым, не иметь неприятного запаха, быть приученным к контейнеру, переноске или к клетке.

В салоне самолета могут перевозиться животные и птицы, масса которых вместе с контейнером не превышает восьми килограммов. Перевозка животных, вес которых превышает 8 килограммов, но не превышает 50 килограммов, или в случае, если размер контейнера превышает установленную норму, разрешена только в багажном отсеке. Собаки, относящиеся к потенциально опасным породам (сторожевые, бойцовые), перевозятся только в багажном отсеке в клетках усиленной конструкции.

Кроме того, не принимаются к перевозке собаки определенных пород (бульдог, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, грифон, бостон-терьер, бордосский дог, японский хин), грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик), пресмыкающиеся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка), членистоногие (насекомые, паукообразные, ракообразные), животные и птицы, которые не являются комнатными.

Нужно ли менять правила перевозки животных?

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина рассказала Москве 24, что в своей практике столкнулась с большим количеством случаев гибели и потери животных, когда их перевозили в багаже.

"У нас были примеры, когда при разгрузке самолета владельцам животных возвращалась только клетка, а иногда и она не возвращалась. Поскольку питомцы – это всего лишь багаж, как, например, фен для волос, никто особенно не напрягается. В итоге животные выбегали на взлетно-посадочную полосу и представляли угрозу для других самолетов или просто погибали под колесами авиалайнера", – пояснила зоозащитница.

По ее словам, необходимо менять правила перевозки животных в самолетах. "Потому что многие относятся к своим питомцам как к членам семьи. Совершенно не хотелось бы, чтобы члена семьи сдавали в багажное отделение, более того, некоторые авиакомпании не имеют возможности перевозить животных", – заявила зоозащитница.





Анастасия Федюнина руководитель ассоциации "Зооправо" Нет ничего страшного, если кот весит на килограмм больше положенного, его можно вполне перевезти в салоне. Вообще многие отказываются перевозить своих животных на самолете ровно потому, что их нужно сдавать в багаж. Есть опасение, что их потеряют, животное погибнет, таких случаев достаточно много.

При этом вице-президент Союза адвокатов России и эксперт Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов пояснил Москве 24, что существует множество требований по перевозке животных, исполнение которых напрямую влияет на безопасность полета.



"Есть лимит по провозу животных, по их количеству в багаже и по их общему весу. Например, количество животных, которые допущены к провозу, зависит от количества пассажиров на борту: допустим, при 220 посадочных местах можно провезти только пять животных, и у них есть свои ограничения по весу", – пояснил он.

Наличие животного в салоне самолета может повлиять на пассажиров с аллергией, добавляет эксперт. Поэтому, помимо всего прочего, нормы по перевозке питомцев рассчитываются исходя из того, что воздух свободно не поступает на борт.





Павел Герасимов эксперт Международной организация гражданской авиации Воздух гоняется из хвоста в салон через двигатели и воздухозаборник. Изолировать зоны невозможно, а что будет, если на борту окажется аллергик. Эти нормы устанавливаются именно по весу животного, исходя из объема воздуха, который он занимает.

Эксперт подчеркивает: неслучайно для транспортировки питомца требуется предварительный запрос на перевозку. Это делается в том числе и потому, что "кошки и собаки могут оказаться рядом".

"Также в самолете есть места, рассчитанные на пассажиров с детьми до трех лет, и система распределяет места так, чтобы хозяин с питомцем не оказались рядом с ребенком", – подытожил Герасимов.