Спрятавшийся в багажном отделении самолета кот провел сутки в полете

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Сбежавший из переноски кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе между Москвой и Южно-Сахалинском, сообщает Агентство "Москва".

Об инциденте рассказали в авиакомпании "Россия". По прилету из столицы в Южно-Сахалинск пассажирка заявила о пропаже одного из двух ее котов, летевших в багажном отсеке. Переноска одного из питомцев была повреждена

Сотрудники аэропорта совместно с работниками авиакомпании искали кота, однако безуспешно. Когда самолет вернулся из Южно-Сахалинска в Шереметьево, пропавшего кота обнаружили в багажном отсеке.

Питомца передали сотрудникам авиакомпании, которые организовали перелет кота к хозяевам. Отмечается, что прямой перелет между Москвой и Южно-Сахалинском занимает около восьми часов.

Ранее сообщалось, что кошка спасла семью от гибели при пожаре в Еврейской автономной области. Семейная пара проживала в деревянном доме в Заводском переулке на станции Ленинск. Утром супруги услышали, что кто-то скребется в дверь.

Мужчина вышел на веранду дома и увидел мечущуюся кошку. Животное было напугано, потому что огонь охватил часть веранды и уже распространился на крышу здания. Тогда местный житель взял кошку на руки и вывел жену из дома через второй выход с веранды.

Через шесть минут на место происшествия прибыла бригада пожарных, они быстро локализовали огонь и не дали ему перекинуться на летнюю кухню и другие постройки. Тем не менее дом все же выгорел изнутри, крыша рухнула.