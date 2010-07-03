Кошка спасла семью от гибели при пожаре в ЕАО

Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

Кошка спасла семью от гибели при пожаре в Еврейской автономной области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МЧС РФ.

Семейная пара проживала в деревянном доме в Заводском переулке на станции Ленинск. Утром супруги услышали, что кто-то скребется в дверь.

Мужчина вышел на веранду дома и увидел мечущуюся кошку. Животное было напугано, потому что огонь охватил часть веранды и уже распространился на крышу здания. Тогда местный житель взял кошку на руки, и вывел жену из дома через второй выход с веранды.

Через шесть минут на место происшествия прибыла бригада пожарных, они быстро локализовали огонь и не дали ему перекинуться на летнюю кухню и другие постройки. Тем не менее, дом все же выгорел изнутри, крыша рухнула.

Сейчас семья вместе с кошкой находится в пункте временного размещения. Власти решают вопрос о дальнейшем переселении погорельцев. Хозяева дома признались, что они использовали отопительную печь, хотя им было известно о неполадках в центробежном насосе электрокотла.

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