Хозяин толстого кота попытается снизить вес питомца до следующего полета

Фото: соцсети

Михаил Галин, пронесший в салон самолета "Аэрофлота" слишком большого кота, постарается снизить вес своего питомца до нормы перед следующим перелетом.

"Кот Виктор давно питается диетическим кормом, будем стараться похудеть к следующему перелету. Нарушать правила не хотелось бы в дальнейшем", – рассказал Агентству "Москва" Галин.

Также он отметил, что считает санкции авиакомпании справедливыми и не имеет к ним претензий.

История получила огласку 6 ноября, когда Галин подробно рассказал на своей странице Facebook, как перевез своего кота в самолете в нарушение правил.

Мужчина летел из Риги во Владивосток транзитом через Москву. До столицы он добрался без проблем. В Шереметьево он попытался сделать пересадку, но сотрудница аэропорта не пропустила кота в салон самолета из-за веса. Согласно правилам, животное в переноске нужно было сдать в багаж.

Чтобы не держать любимца несколько часов в замкнутом пространстве, мужчина пошел на хитрость. Галин через соцсети отыскал животное, похожее на Виктора, – "миниатюрную кошечку Фиби". На этот раз кошка успешно прошла проверку, а мужчине выдали посадочный талон, он поменял животных и улетел во Владивосток. Уже после полета мужчина признал, что нарушил правила.

"Аэрофлот" провел проверку и аннулировал бонусные мили пассажира. Представители авиакомпании объяснили, что факты нарушения правил доказывают результаты служебного расследования. На премиальном счету мужчины было 370 тысяч миль, которые он копил больше десяти лет. На них можно было бы два раза бесплатно слетать из Москвы в Сидней и обратно, причем бизнес-классом.

Сейчас в Facebook распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью "Два килограмма кота – не преступление". Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями "Свободу толстым котам!".