Представитель Генпрокуратуры Польши: экспертизы не подтвердили взрыв в самолете Ту-154

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту польского президентского самолета Ту-154, который разбился в Смоленской области в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Польши Пшемыслава Новака.

Представители прокуратуры встретились с семьями погибших. Как уточнил Новак, им передали результаты экспертиз.

"Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв", – отметил он.

При этом участница встречи Малгожата Вассерман, которая потеряла в катастрофе отца, рассказала, что прокуратура пока не может назвать точную причину происшествия.

Ранее польская прокуратура заявила о готовности закрыть дело о катастрофе президентского борта Ту-154.

Самолет потерпел крушение 10 апреля 2010 года. В результате катастрофы погибли 96 человек, включая занимавшего на тот момент пост президента Польши Леха Качиньского и его жену. В СК РФ заявляли, что все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибке экипажа, которая повлекла за собой трагедию. Однако польские власти сначала обвиняли в случившемся РФ.

После прошедших в прошлом году выборов новое правительство отказалось от версий о вине Москвы. Выяснилось, что спецкомиссия не по назначению тратила государственные средства. Позднее Варшава также официально отказалась от иска против РФ в Европейский суд по правам человека.

