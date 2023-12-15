Минобороны Польши рассказало подробности расследования катастрофы Ту-154

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Комиссия Польши по расследованию авиакатастрофы 2010 года в Смоленске, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, не по назначению тратила государственные средства и лгала. Об этом заявил замминистра нацобороны Цезари Томчик, передает РИА Новости.

По его словам, комиссия тратила сотни миллионов злотых, при этом данные расходы не имели ничего общего с расследованием, но были связаны с политикой.

Томчик добавил, что депутаты парламента не могли получить от комиссии информацию по ее работе. Он уточнил, что пытался сделать это в качестве депутата, но ему не удалось получить данных.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года, когда заходил на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Тогда погибли 96 человек, среди которых был президент Польши Лех Качиньский и его жена, а также известные политики и военные.

Спустя год после крушения Межгосударственный авиационный комитет (МАК) по итогам проведенного расследования заявил, что причиной стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами – недостаточная подготовка летчиков.

По информации агентства, первая комиссия Польши под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к таким же выводам. Однако польские власти не согласились ни с отчетом МАК, ни с отчетом Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла закончить расследование.

Кроме того, комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством бывшего министра нацобороны Антони Мачеревича обвинила в случившемся российские власти. По данным комиссии, на борту самолета произошел взрыв. На основании промежуточных выводов этой организации в Польше возбудили уголовные дела против троих российских авиадиспетчеров.

Ранее новый министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что новое правительство откажется от версий о вине России в крушении самолета Ту-154. По его словам, рапорт Миллера, который не нашел свидетельств причастности РФ к катастрофе, "честным и глубоким образом" подробно объяснил причины авиационной аварии. Кервиньский подчеркнул, что это официальный документ, который в последние годы "пытались уничтожить" люди вроде Мачеревича.

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