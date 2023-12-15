Польша откажется от обвинений РФ в катастрофе Ту-154 в 2010 году под Смоленском

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Новое польское правительство решило отказаться от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом заявил новый министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось", – подчеркнул министр.

Он рассказал, что рапорт бывшего министра Ежи Миллера, который не нашел свидетельств причастности РФ к катастрофе, "честным и глубоким образом" подробно объяснил причины авиационной аварии. Кервиньский подчеркнул, что это официальный документ, который в последние годы "пытались уничтожить" люди вроде экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича.

"Но время теорий заговора и лжи пана Мачеревича закончилось", – добавил он.

Как рассказал Миллер, 15 декабря 2023 года останется в истории тем днем, когда комиссия Мачеревича закончила свою ложь и ничего подобного от имени польского государства уже не будет.

Кроме того, министерство национальной обороны Польши решило ликвидировать комиссию, которая занималась повторной проверкой фактов катастрофы президентского борта. Соответствующий документ подписал новый министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Польский борт номер один разбился 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, включая президента Леха Качиньского и его супругу.

Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной происшествия стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако в последнее время власти Польши отвергали выводы МАК и заявляли, что на борту якобы прогремел взрыв.

В российском СК ранее неоднократно заявляли, что все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа. Поэтому российские следователи не сомневаются в обстоятельствах авиакатастрофы.



В конце 2022 года сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В том документе на Россию, в частности, возложили ответственность за крушение президентского самолета под Смоленском.

Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров тогда отметил, что противостояние с Москвой для Варшавы всегда заканчивалось трагически.

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