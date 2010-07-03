Названа возможная причина крушения самолета Качиньского

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Фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который потерпел крушение под Смоленском в 2010 году, осмотрели следователи СК вместе с коллегами из Польши.

По данным следствия, экипаж допустил ошибку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские следователи не сомневаются в обстоятельствах авиакатастрофы.

В СК уточнили, что делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов разбившегося лайнера, которые хранятся на аэродроме Смоленск-Северный.

В апреле сообщалось, что экспертизы, которые проводились в рамках расследования дела о крушении Ту-154, не подтверждают доводы британских экспертов о следах взрывчатки на фрагментах самолета. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко выразила мнение, что слова польской стороны о выводах иностранцев – попытка усомниться в очевидном.

Представитель СК добавила, что катастрофа произошла из-за того, что командира экипажа не насторожили трудные метеоусловия. По словам Петренко, пилот должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого.

Крушение самолета произошло 10 апреля 2010 года, когда президентский авиалайнер летел из Варшавы в Смоленск. При заходе на посадку самолет столкнулся с деревьями и рухнул на землю.

Погибли 96 человек. Среди них тогдашний президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели.