Доводы о взрывчатке на польском Ту-154 опровергли в СК

Экспертизы, которые проводились в рамках расследования дела о крушении Ту-154 польского президента Леха Качиньского весной 2010 года, не подтверждают доводы британских экспертов о следах взрывчатке на фрагментах самолета. Об этом сообщает сайт СК.
По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, слова польской стороны о выводах иностранцев – попытка усомниться в очевидном.
"На фрагментах польского самолета Ту-154, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации", – отметила она, приведя данные расследования девятилетней давности.
Представитель СК добавила, что катастрофа произошла из-за того, что командира экипажа не насторожили трудные метеоусловия. По словам Петренко, пилот должен был уйти на запасной аэродром, но не сделал этого.
Комментарий ведомства последовал за заявлением экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича. Тот сообщил, что британская лаборатория, близкая к министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках самолета частицы взрывчатого вещества.
Крушение самолета произошло 10 апреля 2010 года, когда президентский авиалайнер летел из Варшавы в Смоленск. При заходе на посадку самолет столкнулся с деревьями и рухнул на землю.
Погибли 96 человек. Среди них тогдашний президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели.
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