Сейм Польши принял резолюцию, признающую Россию "страной, поддерживающей терроризм"

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Сейм Польши принял резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические методы", – указано в резолюции.

Текст документа содержит утверждения о прямой ответственности России "за крушение самолета "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года и за авиакатастрофу польского правительственного лайнера под Смоленском в апреле 2010 года".

Сейм Польши смог принять резолюцию только со второго раза. За принятие резолюции проголосовал 231 депутат, еще 226 не приняли участия.

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, призывающую ЕС прекратить выдачу виз россиянам. До этого глава МВД Польши подписал постановление об ужесточении ограничений на въезд для граждан России.

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