США не будут признавать РФ "страной – спонсором терроризма" – Белый дом

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Соединенные Штаты не планируют признавать Россию "государством – спонсором терроризма", так как из-за этого другие страны не смогут помогать гражданам Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы рассматривали этот вопрос, и мы по-прежнему не считаем, что такое признание отвечало бы нашим нуждам в контексте Украины и нуждам наших союзников и партнеров", – цитирует его РИА Новости.

По словам Кирби, признание РФ "государством – спонсором терроризма" может "связать руки международному сообществу". Помимо этого, уточнил представитель Белого дома, в случае разрешения украинского конфликта такое решение было бы неудачным в контексте гибкости в поиске путей деэскалации.

"Мы по-прежнему не привержены идее такого назначения, наша политика в этом вопросе не изменилась", – заключил Кирби.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" из-за СВО на Украине. Документ одобрили 494 депутата, против высказались 58 человек.

В Испании тогда, в свою очередь, заявили, что ЕП совершил роковую ошибку, приняв решение признать Россию "государством – спонсором терроризма". Данный шаг там назвали циничным и трусливым.



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