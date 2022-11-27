Песков оценил решение ЕП признать РФ спонсором терроризма

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Европарламент основывает свою работу на эмоциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала Россия 1.

Он подчеркнул, что Европарламент не питал любовь к Москве. По его словам, Кремль не принимает близко к сердцу решение ЕП о признании России спонсором терроризма.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" из-за спецоперации на Украине. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58 человек.

Позже глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов рассказал, что эта резолюция не имеет юридического значения. По его мнению, Европарламент лишь "имитирует бурную антироссийскую деятельность".



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