Резолюция о признании РФ "спонсором терроризма" не имеет юридического значения – Климов

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что резолюция Европарламента о признании России "страной – спонсором терроризма" не имеет никакого юридического значения, сообщает "Газета.ру".

По его мнению, Европарламент лишь "имитирует бурную антироссийскую деятельность". Подобные действия сенатор назвал "агонией" организации и нынешних политических представителей.

"Там же всем управляет секретариат, который находится фактически под полным контролем лоббистов США. А все остальные просто рта боятся открыть, чтобы туда хоть какой-то миллиграмм разума внести. Поэтому здесь ничего удивительного. Завтра они предложат нас куда-нибудь на Марс выселить или еще что-нибудь в этом духе. Юридического значения это, конечно, ничего не имеет", – сказал он.

Сенатор напомнил, что в сентябре прошлого года Европарламент рассматривал резолюцию о запрете Русского мира. По его словам, это все бессмысленные антироссийские действия.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев поделился с RT мнением, что решение по резолюции было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на "Северном потоке" и массового убийства российских военнопленных.

"Именно сейчас они решили выкинуть подобное решение для отвлечения внимания. Это абсолютно не обязывающее ни к чему решение", – заявил он.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" из-за проведения специальной военной операции на Украине. Это следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

С решением объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", выступил ранее парламент Латвии. В документе указывалось, что РФ признана страной, поддерживающей терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Позднее парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых регионов в состав РФ. Тогда за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, при этом никто не воздержался и не проголосовал против.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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