В Эстонии признали российский режим террористическим

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Парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых территорий в состав РФ, сообщает ERR.

Уточняется, что за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, никто не воздержался и не проголосовал против. Также эстонский парламент признал Россию государством – спонсором терроризма. Таллин призвал всех своих союзников принять аналогичные декларации.

"Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой как в Европе, так и во всем мире", – сказано в заявлении.

В августе парламент Латвии принял решение объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, а также призвал ЕС остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии.

Согласно опубликованному заявлению, РФ признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.



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