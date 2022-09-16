Позиция Байдена по отнесению РФ к спонсорам терроризма не изменилась – Белый дом

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Мнение американского лидера Джо Байдена по внесению России в список стран-спонсоров терроризма не изменилось. Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Президент ясно дал понять – мы думаем, что есть более подходящие альтернативы, чем отнесение России к спонсорам-терроризма", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что решение о внесении РФ в список стран-спонсоров терроризма может, в том числе создать препятствия для оказания гуманитарной помощи Украине и риски для осуществления продуктовой сделки.

Ранее Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список государств – спонсоров терроризма.

В конце июля спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений Москвы и Вашингтона будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.