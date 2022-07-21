Пелоси призвала Блинкена признать РФ спонсором терроризма – СМИ

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает госдепартамент. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает конгресс", – говорится в материале.

Отмечается, что об этом она заявила в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе.

Также в материале говорится, что некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

Слухи о том, что Штаты могут включить РФ в список пособников террористов, куда входят КНДР, Иран и Судан, появились еще в конце апреля. Отмечалось, что Вашингтон рассматривает данную меру как инструмент для привлечения Москвы к ответственности за ситуацию вокруг Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала спекуляции на этом вопросе пропагандистским ходом США. По ее словам, он нужен для того, чтобы настроить против России государства, которые еще не отвернулись от нее.

