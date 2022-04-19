Заявления США о спонсировании РФ терроризма являются пропагандистским ходом – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва считает пропагандистским ходом заявления США о том, что Россию могут признать государством, спонсирующим терроризм. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это нужно, чтобы убедить тех, кто еще не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут", – пояснила Захарова.

О том, что Штаты изучают возможность включения России в список пособников террористов, ранее заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. По данным источника телеканала CNN в администрации, подобную меру рассматривают в качестве инструмента для привлечения РФ к ответственности за ситуацию вокруг Украины.

Между тем официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать перспективы включения РФ в список стран – спонсоров терроризма. Она напомнила, что сейчас в список внесены всего три страны – Северная Корея, Иран и Судан.

Ранее в посольстве РФ назвали провокацией заявления Неда Прайса о возможности применения Россией химического оружия. В диппредставительстве призвали Вашингтон отказаться от распространения дезинформации и активизировать процесс уничтожения собственного химоружия, напомнив, что США остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химического оружия, не выполнившей взятые на себя международные обязательства.

