Заявления США о спонсировании РФ терроризма являются пропагандистским ходом – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Москва считает пропагандистским ходом заявления США о том, что Россию могут признать государством, спонсирующим терроризм. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это нужно, чтобы убедить тех, кто еще не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандистской деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут", – пояснила Захарова.
О том, что Штаты изучают возможность включения России в список пособников террористов, ранее заявил представитель Госдепа США Нед Прайс. По данным источника телеканала CNN в администрации, подобную меру рассматривают в качестве инструмента для привлечения РФ к ответственности за ситуацию вокруг Украины.
Между тем официальный представитель Белого дома Джен Псаки не стала комментировать перспективы включения РФ в список стран – спонсоров терроризма. Она напомнила, что сейчас в список внесены всего три страны – Северная Корея, Иран и Судан.
Ранее в посольстве РФ назвали провокацией заявления Неда Прайса о возможности применения Россией химического оружия. В диппредставительстве призвали Вашингтон отказаться от распространения дезинформации и активизировать процесс уничтожения собственного химоружия, напомнив, что США остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химического оружия, не выполнившей взятые на себя международные обязательства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: