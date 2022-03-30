Посольство РФ обвинило США в противоречии словам о приверженности дипломатии

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В посольстве РФ в США прокомментировали заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, который приветствовал высылку российских дипломатов из ряда стран.

В диппредставительстве призвали Вашингтон и его партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, которая необходима в условиях международной напряженности.

В дипведомстве также заявили, что действия Прайса противоречат заявлением американского руководства о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем.

"Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога", – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство отреагирует на высылку дипломатов РФ из ряда стран. По ее словам, контрмеры последуют за всеми недружественными шагами в отношении российских заграничных учреждений.

29 марта о высылке 17 российских дипломатов объявили Нидерланды. Аналогичные решения приняли Ирландия, Чехия и Бельгия, однако власти последней уточнили, что дипломатический канал с Москвой будет сохранен.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.