МИД РФ примет контрмеры в связи с высылкой дипломатов из ряда стран

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство отреагирует на высылку дипломатов РФ из ряда стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, контрмеры последуют за всеми недружественными шагами в отношении российских заграничных учреждений.

29 марта Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Аналогичное решение приняли в Бельгии, однако власти уточнили, что дипломатический канал с Москвой будет сохранен.

Помимо данных стран, меры по высылке дипломатов России предприняли Ирландия и Чехия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.